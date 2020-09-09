На «России 24» игру Militsioner назвали русофобской

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый инди-игре Militsioner, выпущенной российской студией TallBoys. Действие игры происходит в сюрреалистичном мире, охраняемом милиционером-великаном. Игроку предстоит спланировать побег, ориентируясь в небольшом открытом мире.
Авторы сюжета раскритиковали игру за использование «актуальной политической повестки» и за спорный дизайн милиционера-великана. Журналист сравнил дизайн и внешность милиционера с известным персонажем дядей Стёпой из стихов писателя Сергея Михалкова.
Гость выпуска Михаил Смолин, политолог и заместитель главного редактора телеканала «Царьград», заявил, что милиционер в игре отсылает к белорусским событиям, а также к «стереотипу советского периода». Смолин назвал игру русофобской и отметил, что она «накручена» информационной войной и «совершенно не игровыми и не деполитизированными» смыслами.
- 9 сентября 2020
-
12:11
- 8 сентября 2020
-
22:55
-
21:57
-
20:38
-
18:58
-
18:45
-
17:54
-
15:23
-
11:12
-
09:20
- 7 сентября 2020
-
23:12
-
21:16
-
18:46
-
16:01
-
15:24
-
14:54
-
14:35
-
12:30
-
04:17
-
00:29
-
00:14
- 6 сентября 2020
-
23:18
-
22:43
-
21:18
-
19:12
-
13:44
-
12:41
-
10:39
-
00:54
- 5 сентября 2020
-
20:41
-
18:59
-
17:44
-
14:54
-
14:30
-
14:22