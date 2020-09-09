На «России 24» игру Militsioner назвали русофобской

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый инди-игре Militsioner, выпущенной российской студией TallBoys. Действие игры происходит в сюрреалистичном мире, охраняемом милиционером-великаном. Игроку предстоит спланировать побег, ориентируясь в небольшом открытом мире.

Авторы сюжета раскритиковали игру за использование «актуальной политической повестки» и за спорный дизайн милиционера-великана. Журналист сравнил дизайн и внешность милиционера с известным персонажем дядей Стёпой из стихов писателя Сергея Михалкова.

Гость выпуска Михаил Смолин, политолог и заместитель главного редактора телеканала «Царьград», заявил, что милиционер в игре отсылает к белорусским событиям, а также к «стереотипу советского периода». Смолин назвал игру русофобской и отметил, что она «накручена» информационной войной и «совершенно не игровыми и не деполитизированными» смыслами.