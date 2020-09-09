Выпущена жевательная резинка для геймеров

Компания Razer, выпускающая геймерскую периферию, презентовала жевательную резинку под названием Respawn by 5 Gum. Производитель утверждает, что новинка улучшает концентрацию внимания и увеличивает скорость реакции. Об этом сообщает издание The Verge.
В Razer подчеркнули, что перед созданием продукта провели «большой объём исследований и разработок» с изучением ежедневных режимов, игровых графиков и предпочтений в перекусах у обычных и профессиональных игроков. Главной целью было разработать продукт, который можно употреблять в любое время суток, чтобы «игроки оставались собранными и сфокусированными на игровых задачах, но только во время игры».
Жевательная резинка Respawn by 5 Gum
Фото: Razer
Respawn by 5 Gum предлагается в трёх вариантах: прохладная мята, тропический пунш и гранатовый арбуз. Одна пачка из 15 пластинок стоит $ 2,99, упаковка из 10 пачек — $ 27,99.
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