Выпущена жевательная резинка для геймеров

Компания Razer, выпускающая геймерскую периферию, презентовала жевательную резинку под названием Respawn by 5 Gum. Производитель утверждает, что новинка улучшает концентрацию внимания и увеличивает скорость реакции. Об этом сообщает издание The Verge.

В Razer подчеркнули, что перед созданием продукта провели «большой объём исследований и разработок» с изучением ежедневных режимов, игровых графиков и предпочтений в перекусах у обычных и профессиональных игроков. Главной целью было разработать продукт, который можно употреблять в любое время суток, чтобы «игроки оставались собранными и сфокусированными на игровых задачах, но только во время игры».

Жевательная резинка Respawn by 5 Gum Фото: Razer

Respawn by 5 Gum предлагается в трёх вариантах: прохладная мята, тропический пунш и гранатовый арбуз. Одна пачка из 15 пластинок стоит $ 2,99, упаковка из 10 пачек — $ 27,99.