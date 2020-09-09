Фанат CS:GO потратил 160 тыс. рублей, чтобы потроллить читеров своим софтом

Любимое занятие ютубера под никнеймом ScriptKid — троллить читеров в CS:GO. Пранк зашёл настолько далеко, что блогер решил создать собственный софт, который бы обманывал читеров.



На первый взгляд, его программа ничем не отличается от обычного читерского софта. Мошенники не должны заподозрить подмены, скачивая её к себе на компьютер. Но на то и расчёт: программа начинает мешать читерам во время игры, имитируя выстрелы, воспроизводя лишние звуки и ослепляя их невидимыми флешками.

Фото: ScriptKid

Ютубер потратил более $ 2 тыс. (160 тыс. рублей) только на продвижение программы. На данный момент его ролик на YouTube с действием этой программы просмотрело больше 400 тыс. человек, так что, вероятно, все затраченные деньги на создание софта уже сполна окупились.

Видео опубликовано на YouTube-канале ScriptKid.