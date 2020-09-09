Xbox Series X и Xbox Series S – стали известны цены и дата предзаказа

Компания Microsoft объявила, что консоль нового поколения Xbox Series X выйдет 10 ноября и будет стоит $ 499, официальная стоимость новинки в России пока неизвестна.

Предварительные заказы Xbox Series X, равно как и «младшей» Xbox Series S, стартуют 22 сентября. Ранее было анонсировано, что XSS будет стоить $ 299.

Xbox Series X обладает вычислительной мощностью видеочипа в 12 терафлопс и предназначена для 4К-дисплеев, тогда как мощность GPU у младшей Xbox Series S составляет 4 терафлопс. Эта консоль ориентирована на дисплеи с разрешением 1080-1440р.

Xbox Series X, ранее известная как Project Scarlett, — находящаяся в разработке домашняя игровая консоль американской компании Microsoft. Xbox Series X должна стать новой игровой консолью в серии Xbox и преемницей Xbox One. Microsoft раскрыла первые подробности о своей консоли следующего поколения 10 июня 2019 года на международной выставке компьютерных игр E3 2019. Официальный анонс консоли состоялся 12 декабря 2019 года на мероприятии The Game Awards 2019. Конкурентом Xbox Series X среди игровых платформ следующего поколения должна стать будущая консоль из серии PlayStation от Sony — PlayStation 5.