Assassin's Creed Valhalla выйдет на 7 дней раньше, одновременно с Xbox Series X и Series S

Компания Ubisoft на странице в "Инстаграме" сообщила, что релиз Assassin's Creed Valhalla перенесён с 17 на 10 ноября.

Игра выйдет в один день с Xbox Series X и Series S. Тайтл также станет доступен на PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и ПК.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор, задача которого — помочь своим соклановцам построить новый дом на чужой земле.

Сейчас в Ubisoft Store проходит распродажа со скидками до 80%, во время которой можно приобрести предыдущие игры серии, в том числе Gold- и Deluxe-версии.