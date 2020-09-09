Assassin's Creed Valhalla выйдет на 7 дней раньше, одновременно с Xbox Series X и Series S
Компания Ubisoft на странице в "Инстаграме" сообщила, что релиз Assassin's Creed Valhalla перенесён с 17 на 10 ноября.
Игра выйдет в один день с Xbox Series X и Series S. Тайтл также станет доступен на PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и ПК.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор, задача которого — помочь своим соклановцам построить новый дом на чужой земле.
Сейчас в Ubisoft Store проходит распродажа со скидками до 80%, во время которой можно приобрести предыдущие игры серии, в том числе Gold- и Deluxe-версии.
Стартовала распродажа игр Ubisoft со скидками до 80%
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