Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора

Компания Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора, сообщает CNBC.

«Иск Epic — это простой результат разногласий по поводу денег и ничего больше. Несмотря на то, что Epic выставляет себя современным корпоративным Робином Гудом, на самом деле это многомиллиардная компания, которая просто не хочет платить за огромную выгоду, полученную благодаря App Store», — говорится в заявлении Apple, направленном в окружной суд штата Калифорния.

Apple требует возмещения упущенной прибыли. По данным компании, Epic заработала более $ 600 млн благодаря App Store.

Напомним, у Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без комиссионного сбора Apple в размере 30%. После этого компания удалила игру и аккаунт разработчика из App Store.