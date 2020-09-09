Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора

Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора
Киберспорт / Fortnite 0

Компания Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора, сообщает CNBC.

«Иск Epic — это простой результат разногласий по поводу денег и ничего больше. Несмотря на то, что Epic выставляет себя современным корпоративным Робином Гудом, на самом деле это многомиллиардная компания, которая просто не хочет платить за огромную выгоду, полученную благодаря App Store», — говорится в заявлении Apple, направленном в окружной суд штата Калифорния.

Apple требует возмещения упущенной прибыли. По данным компании, Epic заработала более $ 600 млн благодаря App Store.

Напомним, у Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без комиссионного сбора Apple в размере 30%. После этого компания удалила игру и аккаунт разработчика из App Store.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020