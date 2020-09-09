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Мэйджор ESL One Rio 2020 по CS:GO из-за коронавируса отменён

Мэйджор ESL One Rio 2020 по CS:GO из-за коронавируса отменён
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Международная киберспортивная организация Electronic Sports League (ESL) объявила на своей странице в «Твиттере» об окончательной отмене мэйджора ESL One Rio 2020 из-за пандемии коронавируса.

«Бразилия, мы обещаем провести мэйджор в вашей стране, как только возвращение LAN-турниров станет безопасным для всех его участников! Все купленные билеты остаются действительными до объявления новой даты соревнований или же могут быть возвращены по первому вашему запросу», — говорится в обращении ESL.

ESL One Rio 2020 должен был проходить с 11 по 24 мая. За несколько недель до старта он был перенесён на ноябрь. Призовой фонд запланированных соревнований — $ 2 млн.

Последний мэйджор по CS:GO прошёл в августе 2019 года — турнир принимал Берлин (Германия). Победителем соревнований стала команда Astralis, MVP турнира — игрок датской организации Николай dev1ce Ридтц.

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