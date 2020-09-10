AMD покажет новые видеокарты и процессоры в октябре
AMD сообщила, когда состоятся презентации новых видеокарт серии Radeon RX 6000 на базе RDNA 2 и процессоров на архитектуре Zen 3.
Мероприятие пройдёт 28 октября. Подробностей о новинках компания не раскрыла. Предполагается, что продажа новых видеокарт и процессоров стартует уже в ноябре 2020 года.
Напомним, недавно NVIDIA показала новые видеокарты — GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, созданные на архитектуре Ampere. RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти и будет продаваться напрямую от NVIDIA за $ 1500. RTX 3080 оснастили 10 ГБ видеопамяти, а рекомендованная цена карточки — $ 700. RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти обойдётся примерно в $ 499. Сообщалось, что помимо этих моделей появится RTX 3070 Ti c 16 ГБ видеопамяти.
Стали известны цены нереференсных видеокарт GeForce RTX 30XX
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