Twitch опять забанил стримера, который ранее назвал русских «умственно отсталыми»
Шведский стример Себастьян Forsen Форс опять попал под санкции Twitch. Причины блокировки неизвестны, однако в мае его забанили за то, что он назвал русских «умственно отсталыми».
Напомним, Forsen во время игры в Valorant использовал такое выражение по той причине, что в России из-за особенностей законодательства в игре заблокирован голосовой чат.
«Я ни за что не извиняюсь. Я не сделал ничего плохого. Это была глупая блокировка на Twitch. Потому что контекст действительно имеет значение! Все, кто смотрел мою трансляцию, понимали контекст и понимали, что я имел в виду!» — говорил он.
Forsen — один из самых популярных стримеров Twitch. У его канала более 1,3 млн подписчиков, он входит в топ-100 лучших стримеров площадки.
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