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Разработчики FIFA 21 вновь увеличили рейтинг Александра Зинченко

Разработчики FIFA 21 вновь увеличили рейтинг Александра Зинченко
Киберспорт / FIFA 0

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил от разработчиков FIFA 21 рейтинг 80. В предыдущей версии игры его рейтинг составлял 78 пунктов.

Наивысший рейтинг среди игроков «Манчестер Сити» имеет бельгийский полузащитник Кевин де Брейне — 91. Вторым идёт аргентинский форвард Серхио Агуэро (89), третьим — британец Рахим Стерлинг (88). Зинченко по общему рейтингу располагается на 16-й строчке из 18 доступных на данный момент игроков клуба.

В сезоне-2019/2020 Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в Английской премьер-лиге — в его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отличался. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября.

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