Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет 21 января на PS4, Xbox One и ПК

На презентации Ubisoft Forward был официально анонсирован ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Игра выйдет 21 января 2021 года на ПК и консолях текущего поколения. Она будет стоить 40 долларов на всех платформах и иметь обратную совместимость с PlayStation 5 и Xbox Series X.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.
Игроков ждут обновлённая графика, оригинальная сюжетная линия, новые модели героев, улучшенный звук, голоса и новые анимации паркура. Кроме того, была серьёзно переработана боевая система и модернизировано управление.
Анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time должен был стать сюрпризом презентации Ubisoft. Но рекламный баннер, неосторожно выпущенный до начала события, испортил сюрприз. На этом баннере в российском Uplay промелькнул постер и короткий ролик ремейка. После этого окончательно стало понятно, какая игра станет главной на предстоящем мероприятии.
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