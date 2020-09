Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет 21 января на PS4, Xbox One и ПК

На презентации Ubisoft Forward был официально анонсирован ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Игра выйдет 21 января 2021 года на ПК и консолях текущего поколения. Она будет стоить 40 долларов на всех платформах и иметь обратную совместимость с PlayStation 5 и Xbox Series X.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.

Игроков ждут обновлённая графика, оригинальная сюжетная линия, новые модели героев, улучшенный звук, голоса и новые анимации паркура. Кроме того, была серьёзно переработана боевая система и модернизировано управление.

Анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time должен был стать сюрпризом презентации Ubisoft. Но рекламный баннер, неосторожно выпущенный до начала события, испортил сюрприз. На этом баннере в российском Uplay промелькнул постер и короткий ролик ремейка. После этого окончательно стало понятно, какая игра станет главной на предстоящем мероприятии.