С трудом умещается в стандартном ПК. Как выглядит видеокарта GeForce RTX 3090 в реальности

Первое изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 в стандартном корпусе ПК было размещено на форуме Chiphell. На фото показано, что карта с трудом умещается в стандартном корпусе ПК, что может вызвать небольшое беспокойство у пользователей, которые используют небольшие ПК и планируют приобрести себе этого монстра.

Когда NVIDIA представила карты серии GeForce RTX 30, они продемонстрировали три различных дизайна Founders Edition. Видеокарта GeForce RTX 3090 — это не только самая большая видеокарта в линейке, но и самая большая из всех видеокарт NVIDIA, за исключением Titan Z с тремя слотами. Правда на этой карте было два чипа, а RTX 3090 имеет только один графический процессор.

Слева направо: RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 Фото: chiphell.com

Глядя на изображение, компьютер едва удерживает устройство, и, как можно увидеть, задняя часть карты загораживает отсек для жёсткого диска в корпусе.

Фото: chiphell.com

Видеокарта обладает невероятными размерами — 31,3 на 13,8 см. Монстр с тремя слотами также имеет большой вес. У некоторых пользователей были опасения, что карта сломает слот PCIe или провиснет, но не стоит забывать, что большинство современных материнских плат поставляются с дополнительными точками крепления и металлическим экраном над основным слотом PCIe, так что вероятность того, что карта, даже такая большая как RTX 3090, сломает слот, крайне мала.