Twitch опять забанил популярного российского стримера bratishkinoff

Популярный российский стример Владимир bratishkinoff Братишкин снова попал под санкции платформы Twitch. Причины блокировки неизвестны.

Напомним, в конце июля bratishkinoff уже сталкивался с баном на Twitch.

«Короче, не переживайте. На Twitch ещё много кого можно смотреть. Не забывайте про начинающих стримеров, поддерживайте их. Чуть позже расскажу информацию, когда заполню апелляцию.

По морали не просел, спасибо всем за поддержку, это очень важно. Сказать нечего, всё сказано за меня комментаторами», — написал стример на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

22-летний Владимир bratishkinoff Братишкин — один из самых популярных российских стримеров. У него более 1,8 млн подписчиков в Twitch.