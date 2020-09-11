В World of Warcraft: Shadowlands станет больше темнокожих NPC, сообщает портал Wowhead.

В Штормграде, столице Альянса, на тестовом сервере World of Warcraft: Shadowlands появились новые персонажи, все они темнокожие. До этого в Штормграде практически все NPC расы людей были белыми. В аддоне Shadowlands в городе появятся темнокожие охранники, продавцы, учителя профессий и обычные прохожие.

Сообщается, что в дополнении Shadowlands будет введена более широкая кастомизация персонажей, позволяющая выбрать почти любой оттенок кожи для всех рас. Ранее стало известно, что Blizzard добавит в игру возможность бесплатной смены пола персонажа.

Выпуск World of Warcraft: Shadowlands запланирован на 27 октября 2020 года.