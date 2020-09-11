В Epic Games Store началась распродажа. С купоном RDR2 можно приобрести за 1000 рублей

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала распродажа «Выбор авторов 2020».

Вышедшая в октябре 2018 года Red Dead Redemption 2 получила самую большую скидку с момента выхода — игру можно приобрести за 1674 рубля вместо 2499. При наличии летнего Epic Coupon тайтл обойдётся всего в 1024 рубля.

Распродажа «Выбор авторов 2020» в Epic Games Store

Detroit: Become Human — 1302 рубля (предыдущая цена — 1628 рублей).

Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (2499 рублей).

Metro Exodus — 799 рублей (1599 рублей).

Superhot — 179 рублей (449 рублей).

Alan Wake — 144 рубля (360 рублей).

Heavy Rain — 625 рублей (782 рубля).

С полным списком предложений можно ознакомиться в Epic Games Store. Распродажа продлится до 24 сентября.