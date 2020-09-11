Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал разработчиков футбольного симулятора FIFA 21 после того, как узнал свой рейтинг в игре — 85.

«Будем честны, разработчики FIFA занижают рейтинги футболистов, чтобы мы начали жаловаться на игру и сделали её ещё популярнее. Мне плевать на эту хрень. Знаю, что делаю», — написал Лукаку на своей странице в "Твиттере".

В минувшем сезоне Лукаку провёл за «Интер» 51 матч во всех турнирах, стал автором 34 забитых мячей и отдал 6 результативных передач. Вместе с миланским клубом бельгиец дошёл до финала Лиги Европы, где «нерадзурри» уступили испанской «Севилье» со счётом 2:3. В том матче Лукаку открыл счёт.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября.