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Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков

Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков
Киберспорт / FIFA 0

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал разработчиков футбольного симулятора FIFA 21 после того, как узнал свой рейтинг в игре — 85.

«Будем честны, разработчики FIFA занижают рейтинги футболистов, чтобы мы начали жаловаться на игру и сделали её ещё популярнее. Мне плевать на эту хрень. Знаю, что делаю», — написал Лукаку на своей странице в "Твиттере".

В минувшем сезоне Лукаку провёл за «Интер» 51 матч во всех турнирах, стал автором 34 забитых мячей и отдал 6 результативных передач. Вместе с миланским клубом бельгиец дошёл до финала Лиги Европы, где «нерадзурри» уступили испанской «Севилье» со счётом 2:3. В том матче Лукаку открыл счёт.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября.

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