Тоня Предко стала ведущей Natus Vincere

Украинский клуб Natus Vincere пополнила киберспортивная ведущая и интервьюер Антонина Предко, которая в начале сентября покинула студию StarLadder. Срок действия контракта Тони с украинской студией истёк, и обе стороны решили не заключать новый договор.

В пресс-релизе Natus Vincere говорится, что с приходом новой ведущей станет больше влогов с турниров, фановых рубрик и интервью.

Тоня работала в студии StarLadder на протяжении пяти лет и была ведущей таких турниров, как StarSeries i-League CS:GO, WESG, EPICENTER, BLAST, The Kiev Major 2017, Berlin Major 2019 и The Chongqing Major. Кроме того, девушка работала интервьюером на трёх The International.

Видео опубликовано на YouTube-канале NAVI Main channel.