16 сентября пройдёт презентация PS5. Ожидается, что на ней объявят дату выхода консоли

Sony анонсировала презентацию, посвящённую PlayStation 5, которая состоится 16 сентября и начнётся в 23:00 мск. Видимо, настало время анонсировать цену и дату выхода консоли?
Пока лишь известно то, что компания покажет игры, которые выйдут на старте продаж консоли. Относительно цены и даты выхода строятся лишь догадки, но геймеры верят, что Sony наконец-то раскроет все карты, ведь Microsoft уже объявила дату выхода и цены на Xbox Series X и S.
Видео размещено на канале PlayStation France в YouTube.
Ранее инсайдер Дэниел Ахмад опубликовал комплектации двух версий PlaySation 5 — с приводом и без. По данным источника, в комплект будут входить консоль, контроллер, SSD на 825 ГБ, подставка, кабель HDMI, кабель питания, инструкция и предустановленная игра Astro’s Playroom.
- 12 сентября 2020
-
20:46
-
20:26
-
16:03
-
15:08
- 11 сентября 2020
-
23:29
-
22:32
-
21:23
-
20:08
-
18:59
-
17:55
-
14:32
-
12:41
-
01:02
- 10 сентября 2020
-
23:46
-
22:20
-
22:17
-
20:59
-
20:17
-
19:41
-
19:09
-
18:21
-
18:01
-
17:27
-
14:46
-
13:30
-
11:31
-
00:47
- 9 сентября 2020
-
20:04
-
19:54
-
19:45
-
18:37
-
17:39
-
16:20
-
14:31
-
14:29