16 сентября пройдёт презентация PS5. Ожидается, что на ней объявят дату выхода консоли

Sony анонсировала презентацию, посвящённую PlayStation 5, которая состоится 16 сентября и начнётся в 23:00 мск. Видимо, настало время анонсировать цену и дату выхода консоли?

Пока лишь известно то, что компания покажет игры, которые выйдут на старте продаж консоли. Относительно цены и даты выхода строятся лишь догадки, но геймеры верят, что Sony наконец-то раскроет все карты, ведь Microsoft уже объявила дату выхода и цены на Xbox Series X и S.

Видео размещено на канале PlayStation France в YouTube.

Ранее инсайдер Дэниел Ахмад опубликовал комплектации двух версий PlaySation 5 — с приводом и без. По данным источника, в комплект будут входить консоль, контроллер, SSD на 825 ГБ, подставка, кабель HDMI, кабель питания, инструкция и предустановленная игра Astro’s Playroom.