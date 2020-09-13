Разработчики Serious Sam 4 раскрыли системные требования игры

Croteam раскрыла системные требования новой игры — Serious Sam 4. Согласно спецификациям, геймерам потребуется как минимум 4-ядерный процессор с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce 780 / 970 / 1050. С этим железом вы сможете поиграть в Serious Sam 4 с разрешением 720p и 30 FPS. Игра станет доступна для покупки 24 сентября.

Минимальные системные требования:



ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: 4-ядерный с частотой 2,5 ГГц

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: GeForce 780/970/1050 или Radeon 7950/280/470

Видеопамять: 3 Гб

DirectX: версия 11

Места на диске: 40 ГБ



Рекомендуемые системные требования:



ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: 8-ядерный процессор с частотой 3,3 ГГц

Оперативная память: 16 Гб

Видеокарта: GeForce 1080/2060 или Radeon Vega 64/5700

Видеопамять: 8 Гб

DirectX: версия 12

Места на диске: 40 ГБ