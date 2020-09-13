Источник: новые видеокарты от AMD будут слабее RTX 3000

В Сеть утекли предполагаемые тесты производительности видеокарт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2 GPU.
В среднем топовая видеокарта линейки RX 6000 будет примерно на 20% быстрее, чем разогнанная видеокарта прошлого поколения — Radeon RX 5700 XT. Видеокарта находится примерно на одном уровне с топовой видеокартой NVIDIA прошлого поколения RTX 2080 Ti. В бенчмарке Ashes of Singularity RTX 2080 Ti показывает 63 FPS без разгона и 79 FPS с разгоном. Разгонный потенциал RX 6000 пока ещё не известен, но в стоке видеокарта показывает тот же результат, что и RTX 2080 Ti.
Предполагаемые тесты производительности AMD Radeon RX 6000:
MSI Gaming X Trio 2080 Ti 74.4 (156.63%)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti water stock 71.4 (150.31%)
EVGA XC Black 2080 Ti stock 64.9 (136.63%)
AMD Radeon(TM) Graphics 63.9 (134.52%)
MSI Gaming X Trio 2080 stock 54.4 (114.52%)
NVIDIA GeForce RTX 2070 stock 47.5 (100%)
Если сравнивать Radeon RX 6000 с RTX 3080, то новинка компании NVIDIA оказывается быстрее на 55%.
Сообщается, что 28 октября AMD официально представит видеокарты линейки Radeon RX 6000. Анонс RTX 3000 от NVIDIA состоялся 1 сентября. Топовая видеокарта серии RTX 3090 выйдет 24 сентября, RTX 3080 — 17 сентября, а RTX 3070 — 15 октября.
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