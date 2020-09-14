Жиго и Хасимото получат фотореалистичные лица в PES 2021

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго и полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото получат фотореалистичные лица в Pro Evolution Soccer 2021, сообщает HFPM 1998 в «Твиттере».

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Жиго пополнил ряды красно-белых в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за € 8 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 9 млн.

Релиз PES 2021 состоится завтра, 15 сентября, на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.