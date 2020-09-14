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FalleN попросил исключить его из состава MIBR по CS:GO

FalleN попросил исключить его из состава MIBR по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Габриэль FalleN Толедо сообщил, что принял решение покинуть основной состав MIBR по Counter-Strike: Global Offensive. Толедо остался недоволен решением MIBR исключить TACO и fer из основного состава и перевести их в запас.

«Чуть больше двух лет назад MIBR представила новый состав, который был собран, чтобы продолжить историю LG/SK. Несмотря на взлёты и падения, достигнутые результаты оказались ниже ожидаемых. Всей командой мы бились, были настойчивы и выкладывались на полную.

В данный момент я должен быть как никогда верен своим ценностям и сердцу, чтобы завершить главу этой прекрасной истории. Я недоволен решением MIBR полностью изменить состав, за который я когда-то решил играть. Мы начинали как команда, так мы и закончим.

Последние недели были очень тяжёлыми, и поэтому я прошу исключить меня из активного ростера, пока обдумываю следующие шаги. Мне потребуется время, чтобы найти себя и выбрать свой путь, но я продолжу исполнять контрактные обзятальства. Я уверен в одном — для меня игра не закончена», — написал FalleN в «Твиттере».

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