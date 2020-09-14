Forsen получил бан на Twitch из-за шведского акцента. Модератор не расслышал ругательство
Шведский стример Себастьян Forsen Форс получил бан на Twitch из-за шведского акцента.
Во время одной из трансляций он выругался на игровую ситуацию. Модераторам послышалось, что он произнёс запрещённое слово, которое направлено на разжигание ненависти к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. После трансляции канал Forsen получил блокировку на неделю. Стример подал апелляцию и отметил, что пострадал из-за шведского акцента. Спустя некоторое время Twitch отозвал бан.
Forsen — один из самых популярных стримеров Twitch. У его канала более 1,3 млн подписчиков, он входит в топ-100 лучших стримеров площадки.
Напомним, в мае Forsen забанили за то, что он назвал русских игроков в Valorant «умственно отсталыми».
Twitch опять забанил стримера, который ранее назвал русских «умственно отсталыми»
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