Мбаппе — самый быстрый игрок топ-100 FIFA 21, Мане по скорости обошёл Салаха

10 сентября EA Sports представила топ-100 лучших футболистов FIFA 21. Самым быстрым игроком по версии разработчиков стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе (скорость — 96).

Самые быстрые футболисты из топ-100 FIFA 21

1. Киллиан Мбаппе, «ПСЖ» — скорость 96.

2. Садио Мане, «Ливерпуль» — 94.

3. Лерой Сане, «Бавария» — 93.

4. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 93.

5. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» — 93.

6. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — 93.

7. Кайл Уолкер, «Манчестер Сити» — 92.

8. Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» — 91.

9. Неймар, «ПСЖ» — 91.

10. Тимо Вернер, «Челси» — 91.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.