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Мбаппе — самый быстрый игрок топ-100 FIFA 21, Мане по скорости обошёл Салаха

Мбаппе — самый быстрый игрок топ-100 FIFA 21, Мане по скорости обошёл Салаха
Киберспорт / FIFA 0

10 сентября EA Sports представила топ-100 лучших футболистов FIFA 21. Самым быстрым игроком по версии разработчиков стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе (скорость — 96).

Самые быстрые футболисты из топ-100 FIFA 21

1. Киллиан Мбаппе, «ПСЖ» — скорость 96.
2. Садио Мане, «Ливерпуль» — 94.
3. Лерой Сане, «Бавария» — 93.
4. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 93.
5. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» — 93.
6. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — 93.
7. Кайл Уолкер, «Манчестер Сити» — 92.
8. Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» — 91.
9. Неймар, «ПСЖ» — 91.
10. Тимо Вернер, «Челси» — 91.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.

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