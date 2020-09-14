Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

Актёр Шон Фонтено, отдавший свой голос Франклину в GTA 5, рассказал, почему Rockstar так долго не выпускает GTA 6. По мнению «голоса Франклина», на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.



«Не надо гнобить Rockstar, что он «доит» GTA 5. Вы должны понимать, что это серьёзный процесс — выпустить такие игры. И Rockstar не может просто так их «выбросить». Вам бы не понравилось, если бы она прямо сейчас выпустила GTA 6 и игра оказалась дерьмом. Вы бы тогда перестали поддерживать Rockstar и бренд GTA. Нужно время. Я много раз вам уже говорил, что нам понадобилось четыре или даже четыре с половиной года, чтобы закончить GTA V. Вы должны это понять и быть в курсе», — говорит Фонтено в видео, опубликованном на странице GTA 6 News в «Твиттере».

Судя по словам Фонтено, игра находится в ранней стадии разработки. По появившимся ранее слухам, релиз игры может состояться в 2021 году. Но не стоит исключать, что сначала Rockstar адаптирует под новые консоли GTA 5.