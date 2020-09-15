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AMD неожиданно показала дизайн Radeon RX 6000. Фото

AMD неожиданно показала дизайн Radeon RX 6000. Фото
Киберспорт / Другие игры 0

Компания AMD в «Твиттере» неожиданно поделилась изображением дизайна видеокарты Radeon RX 6000. Официальная презентация новинки состоится 28 октября.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Radeon RX.

Также в компании отметили, что ускоритель на архитектуре RDNA 2 будет охлаждаться с помощью новой системы.

Официальных данных о производительности новой серии пока нет. Ранее в Сети появилась информация, что карты Radeon RX 6000 будут демонстрировать производительность на уровне GeForce RTX 2080 Ti.

Radeon RX 600 — серия видеокарт, производимых компанией AMD. Они используют техпроцесс 14 и 28 нм, используются в ноутбуках. Видеокарты этой серии основаны на четвёртом поколении архитектуры Graphics Core Next, имеют поддержку DirectX 12 и Vulkan.

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