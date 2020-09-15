Microsoft раскрыла характеристики новых консолей. Xbox Series S весит меньше PS4 Slim
Microsoft создала официальные страницы новых Xbox Series X и Xbox Series S, на которых можно ознакомиться с полным списком характеристик консолей.
Появилась первая информация о размере консолей. Xbox Series S будет не только компактнее Xbox Series X, но и легче. Вес Xbox Series S составляет около 1,9 кг (4,25 фунта), вес Xbox Series X — около 4,5 кг (9,8 фунта). XSS будет даже легче PlayStation 4 Slim, вес которой составляет 2,1 кг. В комплект XSS войдут консоль, геймпад и HDMI-кабель.
Xbox Series S — «младшая» консоль нового поколения в линейке Xbox от Microsoft. Релиз консоли намечен на 10 ноября, предзаказ — на 22 сентября, как и для Xbox Series X. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.
Источник: PlayStation 5 и Xbox Series S будут продаваться в убыток Sony и Microsoft
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