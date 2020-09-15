Electronic Arts откажется от бренда Origin и переименует его в EA Desktop
Electronic Arts в ближайшее время переименует цифровой магазин Origin, который существует более девяти лет, в EA Desktop App, сообщил вице-президент компании Майк Блант в интервью порталу Venture Beat.
Сообщается, что компания планирует сфокусироваться на бренде EA. Цифровая платформа получит обновлённый дизайн, а также станет производительнее и проще в использовании. Помимо этого в приложении появится функция контроля времени. Все купленные игры и списки друзей в Origin сохранятся при переходе на EA Desktop. Закрытый бета-тест платформы уже начался. Когда EA Desktop полностью заменит Origin, неизвестно.
В августе Electronic Arts переименовала сервис подписок Access в EA Play. На ПК сервис назывался Origin Access.
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