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Самые быстрые игроки в FIFA 21 — Адама Траоре, Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис

Самые быстрые игроки в FIFA 21 — Адама Траоре, Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис
Киберспорт / FIFA 0

Electronic Arts объявила самых быстрых игроков FIFA 21. Трое футболистов имеют равные показатели скорости — нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе и защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Ранее разработчики объявили самых быстрых игроков из топ-100 лучших футболистов FIFA 21.

Самые быстрые игроки в FIFA 21 (показатель скорости — выше 95):

Адама Траоре, «Вулверхэмптон» — 96
Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — 96
Альфонсо Дэвис, «Бавария» — 96
Дэниел Джеймс, «Манчестер Юнайтед» — 95
Винисиус Жуниор, «Реал» — 95
Кенсуке Нагаи, «Токио» — 95
Анибал Чала, «Дижон» — 95

Полный список самых быстрых футболистов FIFA 21 доступен по этой ссылке.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.

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