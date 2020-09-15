Месси — лучший исполнитель штрафных в FIFA 21. Роналду не попал в топ-10
Киберспорт / FIFA 0
EA Sports опубликовала полный список рейтингов футболистов в FIFA 21. Лучшим исполнителем штрафных ударов стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 94.
Лучшие исполнители штрафных ударов в FIFA 21
1. Лионель Месси, «Барселона» — 94.
2. Даниэль Парехо, «Валенсия» — 93.
3. Миралем Пьянич, «Барселона» — 92.
4. Энис Барди, «Леванте» — 91.
5. Себастьян Джовинко, «Аль-Хиляль» — 91.
6. Сюнсукэ Накамура, «Йокохама» — 90.
7. Неймар, «Пари Сен-Жермен» — 89.
8. Джеймс Уорд-Праус, «Саутгемптон» — 89.
9. Роберт Сков, «Хоффенхайм» — 89.
10. Руслан Малиновский, «Аталанта» — 88.
Самыми быстрыми в FIFA 21 стали нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.
Самые быстрые игроки в FIFA 21 — Адама Траоре, Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис
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