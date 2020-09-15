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Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в PES 2021

Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в PES 2021
Киберспорт / Другие игры 0

Сегодня состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021. Самый высокий рейтинг среди игроков Российской Премьер-Лиги получил нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

PES 2021. Лучшие игроки РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 83
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
3. Вильмер Барриос («Зенит») – 82
4. Малком («Зенит») – 82
5. Никола Влашич (ЦСКА) – 81
6. Реми Кабелла («Краснодар») – 81
7. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 81
8. Георгий Джикия («Спартак») – 81
9. Роман Зобнин («Спартак») – 81
10. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 81

Помимо перечисленных выше игроков, рейтинг выше 80 получили полузащитники «Монако» Александр Головин (82), перешедший в итальянскую «Аталанту» Алексей Миранчук (81) и Магомед Оздоев (80) из «Зенита».

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