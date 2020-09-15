Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в PES 2021

Сегодня состоялся релиз Pro Evolution Soccer 2021. Самый высокий рейтинг среди игроков Российской Премьер-Лиги получил нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

PES 2021. Лучшие игроки РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 83

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82

3. Вильмер Барриос («Зенит») – 82

4. Малком («Зенит») – 82

5. Никола Влашич (ЦСКА) – 81

6. Реми Кабелла («Краснодар») – 81

7. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 81

8. Георгий Джикия («Спартак») – 81

9. Роман Зобнин («Спартак») – 81

10. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 81

Помимо перечисленных выше игроков, рейтинг выше 80 получили полузащитники «Монако» Александр Головин (82), перешедший в итальянскую «Аталанту» Алексей Миранчук (81) и Магомед Оздоев (80) из «Зенита».