Рейтинг Овечкина в NHL 21 вырос до 93

Карточка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет иметь в хоккейном симуляторе NHL 21 рейтинг 93. Об этом было сообщено на странице игры в «Твиттере».

По сравнению с прошлой частью рейтинг хоккеиста повысился на 1 балл. Кроме того, Electronic Arts показала, как менялся рейтинг Овечкина с годами.

Как менялся рейтинг Овечкина на протяжении 15 частей NHL Фото: EA SPORTS NHL

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21 часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.

Приобрести NHL 21 можно уже сейчас. Игрокам доступны три версии: стандартное издание за 4899 рублей, Deluxe-издание за 5999 рублей и Ultimate-издание за 7499 рублей.

NHL 21 будет доступна для игры на PlayStation 5 и Xbox Series X, но только благодаря обратной совместимости. Разработчики честно признались, что они были сосредоточены на добавлении в NHL новых функций, а не на ресурсоёмкой задаче по переносу игры на новые консольные технологии. Таким образом, хоть вы и сможете запустить NHL 21 на консолях следующего поколения, официальная версия игры на PlayStation 5 и Xbox Series X выпущена не будет.