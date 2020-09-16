Разработчики показали сравнительный трейлер Crysis Remastered с разрешением 4K

Разработчики Crysis Remastered на своём канале в YouTube опубликовали сравнительный трейлер с оригинальной версией 2007 года с разрешением 4K.

Посмотреть видео можно на канале Crysis в YouTube.

В видео показаны рейтрейсинг, глобальное освещение, отражения в реальном времени, преломление лучей сквозь толщу воды и усовершенствованные эффекты частиц. Помимо этого, на ПК появится режим с максимальными настройками графики., который называется «Потянет ли Crysis?» (Can it Run Crysis?).

Если верить заявленным системным требованиям, Crysis Remastered на максимальных настройках графики сможет запустить видеокарта уровня GTX 1660 Ti и процессор Core i5-7600к.

Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4.