Разработчики показали сравнительный трейлер Crysis Remastered с разрешением 4K
Разработчики Crysis Remastered на своём канале в YouTube опубликовали сравнительный трейлер с оригинальной версией 2007 года с разрешением 4K.
Посмотреть видео можно на канале Crysis в YouTube.
В видео показаны рейтрейсинг, глобальное освещение, отражения в реальном времени, преломление лучей сквозь толщу воды и усовершенствованные эффекты частиц. Помимо этого, на ПК появится режим с максимальными настройками графики., который называется «Потянет ли Crysis?» (Can it Run Crysis?).
Если верить заявленным системным требованиям, Crysis Remastered на максимальных настройках графики сможет запустить видеокарта уровня GTX 1660 Ti и процессор Core i5-7600к.
Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4.
Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered
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