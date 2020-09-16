Final Fantasy XVI станет консольным эксклюзивом для PS5
На презентации PlayStation 5 Showcase показали трейлер новой части легендарной серии Final Fantasy. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 5, а также пользователям ПК.
Дата выхода Final Fantasy XVI, новой игры в жанре тактической RPG, пока не анонсирована. Видимо, вместе с другими деталями разработчики анонсируют это позднее.
Напомним, первая игра серии Final Fantasy начала разрабатываться в 1987 году. С тех пор было выпущено более тридцати различных версий игр на различных платформах, а FF стала одной из самых популярных видеоигр в истории.
Видео опубликовано на YouTube-канале FINAL FANTASY.
- 16 сентября 2020
-
23:52
-
23:47
-
23:44
-
23:28
-
23:16
-
19:00
-
16:20
-
14:28
-
13:02
-
11:36
-
00:38
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
23:29
-
22:53
-
21:44
-
20:52
-
20:33
-
19:18
-
17:26
-
14:00
-
12:01
-
00:07
- 14 сентября 2020
-
21:20
-
17:42
-
16:03
-
15:53
-
12:41
-
11:54
-
11:37
-
10:55
-
09:44
- 13 сентября 2020
-
13:29
-
13:22
-
13:02
-
11:01
Партнерский контент