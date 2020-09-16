Final Fantasy XVI станет консольным эксклюзивом для PS5

На презентации PlayStation 5 Showcase показали трейлер новой части легендарной серии Final Fantasy. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 5, а также пользователям ПК.



Дата выхода Final Fantasy XVI, новой игры в жанре тактической RPG, пока не анонсирована. Видимо, вместе с другими деталями разработчики анонсируют это позднее.



Напомним, первая игра серии Final Fantasy начала разрабатываться в 1987 году. С тех пор было выпущено более тридцати различных версий игр на различных платформах, а FF стала одной из самых популярных видеоигр в истории.

Видео опубликовано на YouTube-канале FINAL FANTASY.