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Final Fantasy XVI станет консольным эксклюзивом для PS5

Final Fantasy XVI станет консольным эксклюзивом для PS5
Киберспорт / Другие игры 0

На презентации PlayStation 5 Showcase показали трейлер новой части легендарной серии Final Fantasy. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 5, а также пользователям ПК.

Дата выхода Final Fantasy XVI, новой игры в жанре тактической RPG, пока не анонсирована. Видимо, вместе с другими деталями разработчики анонсируют это позднее.

Напомним, первая игра серии Final Fantasy начала разрабатываться в 1987 году. С тех пор было выпущено более тридцати различных версий игр на различных платформах, а FF стала одной из самых популярных видеоигр в истории.

Видео опубликовано на YouTube-канале FINAL FANTASY.

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