На PS5 будет доступно специальное издание Devil May Cry 5

В ходе презентации PlayStation 5 Showcase показали геймплей Devil May Cry 5 Special Edition, которая будет доступна одновременно со стартом продажами самой консоли от Sony.



Новая версия DMC 5 от компании Capcom будет отличаться улучшенной графикой и использовать иные возможности PlayStation 5, которые позволят улучшить чувствительность геймплея.



Оригинальная Devil May Cry 5 вышла 8 марта 2019 года на ПК, а также консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также ПК. Улучшенная DMC будет доступна только на новой консоли от Sony.