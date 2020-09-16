На PS5 будет доступно специальное издание Devil May Cry 5
В ходе презентации PlayStation 5 Showcase показали геймплей Devil May Cry 5 Special Edition, которая будет доступна одновременно со стартом продажами самой консоли от Sony.
Новая версия DMC 5 от компании Capcom будет отличаться улучшенной графикой и использовать иные возможности PlayStation 5, которые позволят улучшить чувствительность геймплея.
Оригинальная Devil May Cry 5 вышла 8 марта 2019 года на ПК, а также консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также ПК. Улучшенная DMC будет доступна только на новой консоли от Sony.
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