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PlayStation 5 будет стоить $ 499

PlayStation 5 будет стоить $ 499
Киберспорт 0

Представлены цены на две версии PlayStation 5. Консоль без дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499.

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