Sony анонсировала дату выхода PlayStation 5 в России

В ходе презентации PlayStation 5 Showcase стало известно, что новая консоль PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии.



В остальных странах, в том числе и в России, дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года — на неделю позже, чем в представленных выше странах.

Помимо даты выпуска консоли разработчики обнародовали финальные цены на две версии PlayStation 5. Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499.

По заверению зарубежных изданий, ценник консолей Microsoft оказался для Sony полнейшей неожиданностью. Настолько, что компании пришлось пересматривать цены на PlayStation 5, ведь версия консоли с дисководом, по слухам, сначала стоила намного дороже Xbox Series X.

Напомним, на прошлой презентации, в июне, был раскрыт дизайн новой консоли. А несколько дней назад в Сети появились данные о комплектации двух версий PS5.