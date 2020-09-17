За версию PlayStation 5 с дисководом в России будут просить 46 999 рублей

16 сентября были обнародованы финальные цены на две версии PlayStation 5. Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PlayStation 5 будут просить (с учётом курса рубля и НДС) — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся вам в 37 999 рублей.
По заверению зарубежных изданий, ценник консолей от Microsoft оказался для Sony полнейшей неожиданностью. Настолько, что компании пришлось пересматривать цены на PlayStation 5, ведь версия консоли с дисководом, по слухам, стоила дороже Xbox Series X.
Xbox Series S — «младшая» консоль нового поколения в линейке Xbox от Microsoft, релиз которой намечен на 10 ноября, предзаказ — на 22 сентября, как и для Xbox Series X. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.
PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах, в том числе и в России, дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.
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