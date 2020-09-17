Анонсирована новая игра во вселенной «Гарри Поттера»

Отправиться в Хогвартс начала 19 века можно будет уже совсем скоро. Hogwarts Legacy — именно так называется новая игра во вселенной «Гарри Поттера». Это будет экшен-RPG в открытом мире, релиз которого состоится в 2021 году на ПК и консолях текущего и следующего поколения.
Главным героем Hogwarts Legacy станет студент, завладевший ключом к древней тайне, которая может погубить весь волшебный мир. Хотя большая часть игры будет проходить в школе, вы также сможете исследовать окрестности Хогвартса. По пути вам предстоит овладеть заклинаниями, сварить зелья и приручить фантастических зверей.
По слухам, именно новая игра про «Гарри Поттера» убедила AT&T не продавать игровое подразделение Warner Bros. Сделка могла бы принести AT&T 4 миллиарда долларов.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
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