Анонсирована новая игра во вселенной «Гарри Поттера»

Отправиться в Хогвартс начала 19 века можно будет уже совсем скоро. Hogwarts Legacy — именно так называется новая игра во вселенной «Гарри Поттера». Это будет экшен-RPG в открытом мире, релиз которого состоится в 2021 году на ПК и консолях текущего и следующего поколения.

Главным героем Hogwarts Legacy станет студент, завладевший ключом к древней тайне, которая может погубить весь волшебный мир. Хотя большая часть игры будет проходить в школе, вы также сможете исследовать окрестности Хогвартса. По пути вам предстоит овладеть заклинаниями, сварить зелья и приручить фантастических зверей.

По слухам, именно новая игра про «Гарри Поттера» убедила AT&T не продавать игровое подразделение Warner Bros. Сделка могла бы принести AT&T 4 миллиарда долларов.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.