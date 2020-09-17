Sony: тысячи игр для PlayStation 4 будут доступны на PS5

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал об обратной совместимости игр для PlayStation 4 и 5.

Райан сообщил, что компания провела тестирование «тысяч игр» для PS4, 99% которых будут доступны на консоли нового поколения.

«Никто не будет разочарован. Версии этих игр для PS5 будут воссозданы с нуля, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой консоли. У пользователей PS4 будет возможность получить их бесплатно, у людей будет выбор. Я вполне доволен таким раскладом.



Комьюнити пользователей PS4 будет невероятно важно для нас ещё три или четыре года. Надеюсь, многие из них перейдут на PS5, если мы хорошо сделаем свою работу, но десятки миллионов людей продолжат пользоваться PS4», — приводит слова Райана Washington Post.