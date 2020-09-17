При предзаказе PS5 в магазине OZON нужно будет заплатить 5 тыс. рублей

В интернет-магазине OZON засветились сертификаты предзаказа PlayStation 5 за 4999 рублей, но были оперативно удалены администраторами сайта. При покупке сертификата вы гарантированно сможете купить консоль в день релиза PlayStation 5 в России.

После приобретения сертификата вам останется доплатить 33 000 рублей за версию PlayStation 5 без дисковода или 42 000 рублей за версию PlayStation 5 с дисководом. Полная стоимость консоли в России составит 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.

PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах мира дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.

Предзаказ должен начаться сегодня, 17 сентября.