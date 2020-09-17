В Сети появились фотографии упаковок PlayStation 5

В Сети появились фотографии упаковок двух версий PlayStation 5 — с приводом и без.

Посмотреть фотографии можно в "Твиттере".

Консоль без привода будет продаваться в упаковке чёрного цвета, с дисководом — белого.

Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PlayStation 5 будут просить (с учётом курса рубля и НДС) — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.

PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах, в том числе и в России, дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года. Microsoft ещё 9 сентября объявила о датах релиза консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Они появятся в продаже 10 ноября.