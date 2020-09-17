В России стартовал предзаказ на PS5

Sony открыла предварительные заказы на PlayStation 5 в России.

Оформить предзаказ можно как на официальном сайте, так и через крупные торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо». Официально предзаказы в торговых сетях России стартуют завтра, но оформить консоль в «М.Видео» можно уже сегодня через мобильное приложение магазина.

Наплыв пользователей настолько большой, что официальный сайт Sony не справляется с нагрузкой и постоянно падает. Для предзаказа требуется полная предоплата.

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.