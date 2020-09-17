Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5. Вес — 4,5 кг, есть Wi-Fi 6 и USB Type-C

Sony рассказала о характеристиках двух версий PlayStation 5. Ранее большинство характеристик консоли стали известны из-за утечек.

PlayStation 5. Характеристики

Процессор: AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 на 8 ядер и 16 потоков с частотой до 3,5 ГГц

Графика: AMD Radeon RDNA 2 с аппаратным ускорением рейтрейсинга и частотой до 2,23 ГГц

ОЗУ: 16 ГБ памяти типа GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/с

SSD: на 825 ГБ со скоростью чтения до 5,5 ГБ/сек

Оптический привод: Ultra HD Blu-ray

Звук: Tempest 3D AudioTech

Порты: HDMI 2.1 (поддержка 4K 120 Гц и 8K, а также VRR), два USB Type-A со скоростью 10 Гбит/с, одиночный USB Type-A, USB Type-C на 10 Гбит/с

Сеть: Ethernet до 1 Гбит/сек, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Габариты и вес: 390 мм x 104 мм x 260 мм и 4,5 кг для обычной версии, а также 390 мм x 92 мм x 260 мм и 3,9 кг для цифровой

Потребление энергии: 350 и 340 Вт соответственно.