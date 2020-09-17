Watch Dogs 2 и Football Manager 2020 бесплатно раздают в Epic Games Store
В магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача игр Watch Dogs 2 и Football Manager 2020. Акция продлится до 24 сентября включительно. Забрать игры можно по этой ссылке.
В прошлый раз Watch Dogs 2 бесплатно отдавали 12 июля. Скачивание игры было доступно во время презентации Ubisoft. Это привело к падению серверов, из-за чего игроки не могли войти в свои аккаунты. Ubisoft попыталась решить проблему до окончания своей презентации, но так и не смогла поднять серверы. В итоге компания приняла решение выдать награды всем игрокам.
Watch Dogs 2 — видеоигра в жанре приключенческого боевика в открытым мире. 29 октября 2020 года выйдет третья игра в серии, получившая название Watch Dogs: Legion.
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