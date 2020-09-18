NAVI обыграла Heroic на ESL Pro League Europe и снова возглавила турнирную таблицу

Украинская организация Natus Vincere провела шестой матч на групповом этапе ESL Pro League по CS:GO для Европы. Игра завершилась победой «рождённых побеждать» над командой Heroic — 2:1 (16:6 на Overpass, 16:19 на Nuke и 16:14 на Train).
Самым результативным игроком встречи стал лидер NAVI Александр s1mple Костылев. При 79 убийствах у него 52 смерти. На 11 киллов меньше у второго лучшего игрока NAVI завершившейся встречи Кирилла Boombl4 Михайлова. У проигравшей команды лучшим стал Мартин stavn Lund, выбивший 64 киллf при 58 смертях.
По итогам шести матчей украинская организация вновь возглавила турнирную таблицу группы А — у «рождённых побеждать» 5 побед при одном поражении.
ESL Pro League Europe завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 450 тыс.
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