На Украине PlayStation 5 будет стоить дешевле, чем в Европе и России

Подразделение Sony в Украине назвало цены на новую PlayStation 5.

Стоимость PlayStation 5 с приводом составит 15 999 грн (€ 480 или 42 600 рублей), а PlayStation 5 Digital Edition обойдётся в 12 999 грн (€ 390 евро или 34 650 рублей). Учитывая нынешний курс валюты, это дешевле, чем в Европе и России, где с учётом курса рубля и НДС версия с дисководом будет продаваться за 46 999 рублей, а без дисковода — за 37 999 рублей.

PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах, в том числе и в России, дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года. Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499.