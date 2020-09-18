ПК с RTX 2080Ti не потянул Crysis Remastered в 60 FPS на высоких настройках графики

Топовый компьютер не потянул ремастер Crysis в 60 FPS на высоких настройках графики.

Разработчики из компании Crytek выяснили это во время стрима на Twitch. Игру запустили на ПК с процессором AMD Ryzen 7 2700X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. На высоких настройках графики ПК выдал всего 38 FPS в разрешении 1080p. На максимальных настройках или в режиме «Потянет ли Crysis?» (Can it Run Crysis?) фреймрейт опустился бы ещё ниже.

Если верить заявленным системным требованиям, Crysis Remastered на максимальных настройках графики сможет запустить видеокарта уровня GTX 1660 Ti и процессор Core i5-7600к. Ремастер выйдет сегодня, 18 сентября, на ПК, Xbox One и PlayStation 4.