Мэддисон: Crysis Remastered — позорище. Зачем делать ремастер, выглядящий хуже оригинала?

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением о свежем Crysis Remastered.

«Crysis Remastered выглядит как версия Crysis для Xbox 360, на которую накатили цветастое ENB. Позорище какое-то. Зачем вообще делать ремастер, выглядящий хуже оригинала, которому 20 лет?» — написал Мэддисон на своей странице в "Твиттере".

Напомним, оригинальный Crysis вышел в 2007 году.

Ремастер выйдет сегодня, 18 сентября, на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Если верить заявленным системным требованиям, Crysis Remastered на максимальных настройках графики сможет запустить видеокарта уровня GTX 1660 Ti и процессор Core i5-7600к, при этом топовый компьютер с RTX 2080Ti не потянул Crysis Remastered в 60 FPS на высоких настройках графики.