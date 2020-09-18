Российский интернет-магазин OZON начал массово отменять предзаказы консоли Sony PlayStation 5, сообщают в соцсетях пользователи, успевшие сделать предзаказ.

«Извините, заказ пришлось отменить по нашей вине. Вы можете заказать товары повторно, а мы сделаем всё, чтобы доставить вовремя», — говорится в сообщениях, которые потенциальные покупатели получают на электронную почту или в личные чаты соцсетей.

17 сентября в России и во всём мире открылся предварительный заказ на консоль PlayStation 5. Это событие вызвало большой ажиотаж. Наплыв желающих предзаказать консоль был настолько большой, что официальный сайт Sony не справлялся с нагрузкой и постоянно падал.



Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.